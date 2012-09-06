В УГКЦ сподіваються, що Глава УПЦ(МП) відреагує на події у Хмільнику

Єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ владика Йосиф (Мілян) прокоментував позицію УГКЦ щодо подій у Хмільникута Білій Церкві, де представники УПЦ (МП) не дають вірним УГКЦ збудувати власні храми.

Про це повідомила «Релігійно-інформаційна служба України»

«Часто можна почути від представників УПЦ, що храм УГКЦ зведуть у місті лише через труп якогось чиновника.

Щодо подій у Хмільнику Вінницької області, то УГКЦ там діяла ще в радянський час. Отці редемптористи, які поверталися зі Сибіру до України, не мали дозволу приїздити на Галичину, тому весь радянський період проживали у Хмільнику. Це означає, що там діяла підпільна УГКЦ», – прокоментував ситуацію владика Йосиф (Мілян). Його слова оприлюднив Департаменнт інформації УГКЦ.

Нагадаємо, що недавно в м. Хмільнику у відповідь на ухвалене депутатами міської ради рішення про надання релігійній громаді (парафії) Святого Івана Богослова УГКЦ дозволу на розроблення паспорту прив’язки для розміщення тимчасової споруди – каплиці, прокотилася хвиля протестів з боку духовенства УПЦ. На думку православних священнослужителів, історично у Хмільнику греко-католицького віросповідання не було, а отже - потреби у зведенні «малого храму» немає.

З цього приводу владика Йосиф сказав, що отці редемптористи УГКЦ поховані на землях Хмільника, а це означає, що «ми сюди прийшли не тільки зараз і не починаємо чогось нового, а продовжуємо тут бути».

Зазначимо, що парафія у Хмільнику налічує близько 20 людей, які моляться у костелі РКЦ.