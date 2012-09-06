Серед спортсменів області найбільше – футболістів

З нагоди Дня фізичної культури і спорту головне управління статистики у Вінницькій області підготувало цікаву добірку цифр і фактів, котрі характеризують наш край зі спортивного боку.

Так, за даними статистики, загальна кількість осіб, що впродовж 2011 року займалася усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, становила 185,6 тис., більшість з них – це діти та молодь. 81,3 тис. осіб (або 44%) мешканців області задіяні фізкультурно-оздоровчою роботою у сільській місцевості.

Всіма видами спорту у минулому році займалося 24,3 тис. осіб, з яких чверть складають жінки. 21,6 тис. осіб (89%) віддають перевагу літнім видам спорту. Зокрема, 6,7 тис. спортсменів (27,6%) займаються футболом, 3,6 тис. (14,8%) – волейболом, 2,1 тис. (9%) – легкою атлетикою, 1,2 тис. (5%) – баскетболом, 1,2 тис. (5%) – боксом.

У 64 дитячо-юнацьких школах та школах Олімпійського резерву у 2011 році навчалося 21,9 тис. дітей та молоді. Школами було підготовлено більше 6,0 тис. спортсменів II, III та юнацьких розрядів, 307 спортсменів I розряду, 235 кандидатів у майстри спорту України, 27 майстрів спорту України та 4 майстри спорту України міжнародного класу.

У сфері фізичної культури та спорту області у минулому році працювало 2644 штатних працівників, з них майже 40% – у сільській місцевості. Серед штатних працівників майже кожна четверта – жінка. Із загальної кількості 1750 осіб (або 66%) працюють у навчальних закладах, 454 особи (17%) – це тренери-методисти та викладачі, тренери зі спорту, 118 осіб (4%) – працівники спортивних шкіл.

До послуг спортсменів та фізкультурників області 37 стадіонів з трибунами на 1500 місць і більше, 1657 спортивних майданчиків, 483 майданчики з тренажерним обладнанням, 450 футбольних полів, 13 тенісних кортів, 23 плавальних басейни тощо.

Сприяють проведенню спортивної роботи в області чотири центри «Спорт для всіх», 18 дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання. За минулий рік в області проведено більше ніж 1,5 тис. масових фізкультурно-спортивних заходів, участь у яких взяло майже 156 тис. осіб.

На розвиток фізичної культури та спорту в області у 2011 році було використано 77,5 млн.грн. Зокрема, фінансування з державного бюджету склало 5%, з місцевих – 78%, спонсорська допомога та інші джерела фінансування – 11%. Слід зауважити, що для розвитку фізичної культури та спорту в області було використано на 36,8 млн.грн. більше, ніж у минулому році.

У головних змаганнях 2012 року – ХХХ літніх Олімпійських іграх у м.Лондоні найбільш вдало виступила заслужений майстер спорту – вінничанка Інна Осипенко-Радомська, яка завоювала для нашої країни дві срібні олімпійські медалі.

У міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту найбільше відзначилися легкоатлетка Наталя Добринська (переможниця зимового чемпіонату світу у Стамбулі, учасниця літніх Олімпійських ігор у м.Лондоні), Анна Письменська (срібна призерка чемпіонату Європи зі стрибків у воду, шосте місце на літніх Олімпійських іграх), Ольга Яковенко (учасниця літніх Олімпійських ігор та чемпіонату світу з легкої атлетики, бронзова призерка Кубку Європи).