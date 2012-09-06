Штрафуватимуть за продаж фосфатних пральних порошків

В Україні хочуть заборонити використання синтетичних миючих засобів, що містять фосфати.

Про це заявило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, пише ТСН.

Необхідно поступово зменшувати кількість фосфатів у миючих засобах, говориться в законопроекті "Про державне регулювання синтетичних миючих засобів і товарів побутової хімії".

Згідно з документом, масова частка фосфатів із 1 січня 2013 року повинна становити не більше 17%, із 1 січня 2015 року - не більше 10%, із 1 січня 2018 року - не більше 5%.

Порушення положень законопроекту в цій сфері призведе до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Довідка.

Безфосфатні миючі засоби не викликають алергії. Більшість рекламованих пральних порошків містять фосфати й аніонні поверхневоактивні речовини. Ці небезпечні речовини проникають в організм через шкіру, органи дихання з випраного одягу. Накопичившись в організмі, вони можуть негативно впливати на наше здоров'я, а тим більше здоров'я дітей. Окрім безфосфатних пральних порошків, в асортименті є мийні засоби для кухні та ванни, натуральні мила, креми, шампуні, зубні пасти, а також бальзами та ефірні олії — лише справді екологічно безпечні та економні товари для всієї сім'ї.