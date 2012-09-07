Соцстрах надавав окремим таборам незрозумілі преференції

Перевірка, проведена прокуратурою Вінницької області, засвідчила неналежний рівень дотримання чинного законодавства посадовими особами виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та підпорядкованої йому Жмеринської районної виконавчої дирекції Фонду.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, виявлено суттєві порушення під час здійснення фінансування на оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення та за рахунок коштів Фонду.

Жмеринською районною виконавчою дирекцією Фонду безпідставно не прийнято до оплати від дитячого табору «Дубки» рахунки на відшкодування витрат на другу та третю зміни. З метою недопущення зриву другої та третьої зміни для забезпечення норм харчування дітей в оздоровчих закладах залучено кошти, передбачені на оплату комунальних послуг та виплату заробітної плати персоналу.

Виявлено також випадки надання неправомірних переваг окремим оздоровчим закладам та обмеження роботи інших. Так, директорам районних (міжрайонних) виконавчих дирекцій Фонду направлена письмова вказівка про припинення видачі путівок на оздоровлення дітей в деякі оздоровчі заклади, які частково фінансуються.

Ці та інші порушення стали підставою для внесення на адресу Вінницької обласної державної адміністрації подання.