Робітник агрегатного заводу вилив у черевик розплавлений алюміній

56-річний Олександр Ковальчук обпік праву ногу на вінницькому агрегатному заводі. Чоловік випадково вилив у черевик розплавлений метал. Це сталося зранку 4 вересня, коли розливав розігрітий алюміній у кокільні форми. В той час стався викид розплавленого металу.

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

Працівник отримав опік 1-4 ступеня.

- Зараз іде розслідування. Нічого страшного там не трапилося. Обпекло лиш частину стопи. Такі випадки поодинокі. Не треба нагнітати ситуацію, — каже сайту gazeta.ua директор заводу Олександр Піддубняк.

Чоловік працює на заводі плавильником металу та сплаву 2 розряду у ливарному цеху. Коли проведуть розслідування нещасного випадку, визначаться з виплатою компенсації через травми на виробництві.

- Ймовірно працівник був застрахований, бо керівництво саме повідомило про цей прикрий випадок. Тому Фонд соціального страхування виплатить допомогу. Але на подібних заводах має бути спецодяг. В даному випадку брезентовий, який повністю закриває тіло аби не попала жарина чи гарячий метал, - каже Олександр Волинець з територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

