Вінничанин веде жіночу хокейну збірну до Світової Ліги

Вінничанин Віктор Костюкевич є тренером з науково-методичної роботи збірних команд України з хокею на траві. З 15 по 23 вересня разом з жіночою національною збірною нашої країни він летить до Відня (Австрія), де пройде перший груповий етап Всесвітньої ліги. Нового змагання, в якому протягом трьох років за першість змагатимуться збірні з усіх континентів.

– Нашими суперницями у Відні будуть Росія, Литва, Польща і Австрія, – каже Віктор Костюкевич. – Вважаю, що наша збірна має непогані шанси посісти одне з двох перших місць, що дає право виходу до наступного етапу змагання.

Основою жіночої хокейної збірної України є представниці Сум (у цьому місті, як і у місті над Бугом, є сучасне хокейне поле); дві спортсменки представляють Бориспіль. На сьогодні жіночий хокей на траві на Вінниччині не культивується, адже усі зусилля сконцентровані на юнацькому і чоловічому хокеї.

Нагадаємо, вінницькі команди незмінно посідають перші дві сходинки у чоловічому чемпіонаті України.