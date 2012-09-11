В «інфекційку» потрапили 7 курсантів училища цивільного захисту

В перші дні навчального року в лікарню потрапили відразу семеро 15-літніх курсантів Училища цивільного захисту у Вінниці. Хлопці кажуть: їли тоді як завжди - картопля і чай. Однак заснути не змогли, говориться в сюжеті ТСН.

Курсант ліцею В'ячеслав Горовий розповів: "Увечері вона була, пюре. Після відбою живіт захворів і стало погано. Пішов у туалет, а потім офіцер зібрав всіх на КПП".

Симптоми захворювання у підлітків вказують на кишкову інфекцію, кажуть лікарі. Вони запевнили, що постраждалі отримують всі адекватне повноцінне лікування і знаходяться в одній палаті.

В училищі не розуміють, чому з трьох сотень курсантів, що в той вечір їли в їдальні, в лікарню потрапили лише семеро. Тому, в дирекції навчального закладу вважають, навряд чи причина захворювання - їжа. Тут підозрюють, що хтось з курсантів привіз ротавірусну інфекцію, якій і заразилися інші.

Начальник училища Микола Говорущак розповів про заходи безпеки: "Ми ізолювали всіх дітей, які контактували з ними в ізолятор, після чого продезінфікували всі місця, де знаходилися ці діти, видали понад 200 марлевих пов'язок і зробили все, щоб вірусна інфекція не поширилася".

Що насправді стало причиною спалаху інфекції - зараз з'ясовують медики. Результати аналізів проб і повинні бути через п'ять днів. Лікарі сподіваються, що за цей час з училища до них не привезуть нових пацієнтів.