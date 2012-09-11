На дорозі Браїлів-Жмеринка викопали вже 543 снаряди
10:00, 11 вересня 2012Вінниця
0 0
Підірвали чергову партію
На території Браїлівської селищної ради Жмеринського району продовжено піротехнічні роботи.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, наразі проведено розвідку території та вилучено із землі 60 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Їх знешкодження методом підриву здійснено на спеціальному полігоні в с. Леляки зазначеного району.
Німецький арсенал було виявлено у червні поточного року під час прокладання водогону вздовж дороги Браїлів-Жмеринка.
Загалом з початку проведення розмінування на даній ділянці знешкоджено вже 543 артилерійські снаряди.
Ліквідація надзвичайної ситуації об’єктового рівня триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter