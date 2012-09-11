На дорозі Браїлів-Жмеринка викопали вже 543 снаряди

На території Браїлівської селищної ради Жмеринського району продовжено піротехнічні роботи.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, наразі проведено розвідку території та вилучено із землі 60 артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Їх знешкодження методом підриву здійснено на спеціальному полігоні в с. Леляки зазначеного району.

Німецький арсенал було виявлено у червні поточного року під час прокладання водогону вздовж дороги Браїлів-Жмеринка.

Загалом з початку проведення розмінування на даній ділянці знешкоджено вже 543 артилерійські снаряди.

Ліквідація надзвичайної ситуації об’єктового рівня триває.