Як Льюїс став експертом під час бою Кличка у київській студії

В рамках нагородження шостого «Вінниціанського» фестивалю комедійних і пародійних фільмів до Вінниці було запрошено відомого режисера Сергія Долбілова – керівника студії документальних і спортивних програм телеканалу «Інтер». Він також є автором стрічок про братів Кличків і експертом у студії під час програми «Великий бокс», яка триває до і після поєдинків видатних українських супертяжів. Також Сергій Долбілов був ініціатором запрошення знаменитого британського чемпіона Леннокса Льюїса до «інтерівської» студії під час нещодавнього переможного двобою Віталія Кличка з німцем Емануелем Чарром.

Під час прес-конференції, яка відбулась 10 вересня в залі засідань Вінницького міського голови Володимира Гройсмана, Сергія Долбілов запитали, як він організував несподіваний для мільйонів українських уболівальників приїзд Леннокса Льюїса до Києва.

– Це був мій саме серйозний головний біль протягом останнього місяця, – каже Сергій Долбілов. – Я вважав, що поєдинок Кличка-старшого буде останнім в його кар’єрі. Він про це не оголосив, але, напевно, Віталій залишить бокс, якщо на осінніх виборах його партія покаже гарний результат. Тому для коментування цього бою більш підходящого експерта, аніж Леннокс Люьїс (нагадаємо, останній бій в своїй кар’єрі він провів саме проти Віталія – авт.) бути не могло.

До Києва британець прилетів з Маямі (США). До речі, мешкає він переважно на Ямайці. Як і Володимир Кличко, Леннокс є «людиною світу» і час від часу змінює місце проживання. Віддає перевагу теплим краям, адже, як сам казав, дуже любить сонце.

За словами Сергія Долбілова, Леннокс Льюїс виявився не лише видатним спортсменом, але й чемною і привітною людиною, зачарувавши усіх жінок у студії.