Обласних регіоналів збирають на форум надихати на вибори

Завтра, 12 вересня у Вінниці відбудеться обласний форум Партії регіонів.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ПР.

Участь у форумі візьмуть більше двох тисяч членів ПР – керівництво обласної партійної організації, депутати місцевих рад, керівники первинних осередків, активісти з усіх районів та міст Вінниччини.

В масштабному заході також візьмуть участь радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна Герман, народний депутат України, член парламентської фракції ПР, представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко та народний депутат України, заступник голови парламентської фракції ПР Володимир Зубанов.

Учасники Форуму обговорять здобутки партійної команди за останні два роки, активну участь парторганізації в реалізації суспільно-важливих проектів та втілення програм регіонального розвитку.

По завершенню Форуму на присутніх чекає концертна програма.



