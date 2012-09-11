У магазині для вінничан гратиме "живий" джаз

У Вінниці з 17 по 30 вересня концертом муніципального джазового оркестру «ВінБенд» стартує проект «Джазові тижні в гіпермаркетах ГРОШ».

Про це повідомляє департамент культури Вінницької міської ради.

В цьому році, завдяки маркетинговій складовій відносин між спонсорами та організаторами, розроблено і буде презентовано проект «Джазові тижні в гіпермаркетах ГРОШ», які стартують 17 вересня о 17 год. концертом муніципального джазового оркестру «ВінБенд».

Під час проведення фестивалю 22 та 23 вересня у всіх бажаючих є можливість приєднатися до «Джазових сніданків» в гіпермаркетах ГРОШ. отримавши не тільки джазовий настрій, а й 10% знижки на покупки, якщо ви у власний вихідний день приєднаєтесь до нас саме о 10 годині ранку.

Великим гала-концертом та цікавими сюрпризами закінчиться двотижневий джазовий марафон в ГРОШі 30 вересня.