В кінці Вишеньки прокладають трамвайну колію

У Вінниці почали прокладати нове кільце для розвороту трамваїв №2 та 6 на кінцевій зупинці «Вишенька».

- Кільце буде тимчасовим і споруджується для того, аби на місці існуючого продовжити будівництво дороги і трамвайної лінії, що з’єднає вулицю Келецьку з Барським шосе, - розповів заступник начальника Вінницького трамвайно-тролейбусного управління Микола Форманюк. - Зараз ми закуповуємо рейки і як тільки пустимо трамваї новим кільцем, зможемо прокладати колії.

Їздитимуть вінницькі трамваї чеськими рейками. В Україні, їх, на жаль, не виготовляють, повідомляє Вінниця‘ОК..

За планами міської влади, цьогоріч передбачається завершити перший етап масштабного проекту зі спорудження трамвайної колії від Келецької до Барського шосе – збудувати дорогу на чотири полоси руху (від вул. Квятека до Барського шосе) та влаштувати на цій ділянці трамвайні колії.