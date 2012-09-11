Директор легкоатлетичної школи став заслуженим

Президент України підписав Указ Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту.

Про це йдеться в Указі Президента України № 537/2012.

За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоєно директорові Вінницької спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики - Олександру Мендусю.