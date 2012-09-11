Адмінсуд очолив Олександр Вільчинський

Нове керівництво

Вища рада юстиції призначила нового голову Вінницького окружного адміністративного суду. Про це йдеться у повідомленні Вінницького окружного адміністративного суду. Відповідне рішення ухвалила Вища рада юстиції на засіданні 5 вересня, розглянувши подання Ради суддів адміністративних судів України. Отож, відтепер у Вінницькому окружному адміністративному суді головує Олександр Ванадійович Вільчинський

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