Адмінсуд очолив Олександр Вільчинський

14:00, 11 вересня 2012
Вінниця
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Нове керівництво

Вища рада юстиції призначила нового голову Вінницького окружного адміністративного суду.

Про це йдеться у  повідомленні Вінницького окружного адміністративного суду.

Відповідне рішення ухвалила Вища рада юстиції на засіданні 5 вересня, розглянувши подання Ради суддів адміністративних судів України.

Отож, відтепер у  Вінницькому окружному адміністративному  суді головує Олександр  Ванадійович  Вільчинський

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