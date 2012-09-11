Адмінсуд очолив Олександр Вільчинський
14:00, 11 вересня 2012Вінниця
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Нове керівництво
Вища рада юстиції призначила нового голову Вінницького окружного адміністративного суду.
Про це йдеться у повідомленні Вінницького окружного адміністративного суду.
Відповідне рішення ухвалила Вища рада юстиції на засіданні 5 вересня, розглянувши подання Ради суддів адміністративних судів України.
Отож, відтепер у Вінницькому окружному адміністративному суді головує Олександр Ванадійович Вільчинський
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