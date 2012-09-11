Вночі під Вінницею білоруска втратила зуби

11.09.2012 о 01.55 год. в чергову частину УМВС України у Вінницькій області з Літинського РВ надійшло повідомлення про те, що на автошляху Стрій-Кіровоград-Знам'янка, біля ринку сувенірних товарів та кафе "Олень" водій автомобіля "Фольксваген-Гольф", під керуванням громадянина Білорусії, 1969 р.н., жителя м. Гродно, не дотримавшись безпечної дистанції допустив зіткнення з мікроавтобусом "Фольксваген" під керуванням, 37-річного жителя м. Черкаси.

Про це повідомляє прес-служба ДАІ Вінницької області.

Внаслідок ДТП, пасажирка автомобіля "Фольксваген-Гольф" М., 1976 р.н., жителька м. Гродно, Республіки Білорусь, була госпіталізована до Літинської ЦРЛ з тілесними ушкодженнями у вигляді перелому лобної кістки, перелому носа та часткової втрати зубів,