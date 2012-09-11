Талони на оформлення субсидій почнуть видавати з 17 вересня

Талони на оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у Вінниці почнуть видавати з понеділка, 17 вересня, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Останній день видачі – 31 грудня. Вінничанам, які отримають талони у цей період, субсидія призначатиметься на весь опалювальний сезон 2012-13 років. Тим, хто звернеться по неї після Нового року, державна допомога призначатиметься із місяця звернення.

- Жителям Ленінського району звертатись за талонами на оформленням субсидій відтепер потрібно в єдиний Прозорий оффіс, який знахоидться за адресою: вул.Космонавітв, 30, - повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Рева.