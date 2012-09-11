Банкам, які задорого продавали долар, заборонили торгувати валютою

Санкції запровадили проти тих, хто під час валютної паніки встановив найвищу ціну долара.

Національний банк вважає, що головними винуватцями валютної паніки, яка виникла на початку вересня, є п'ять банків у яких 5 вересня ціна долара сягала 8,30 грн: "Креді Агріколь", Platinum Bank, "Національні інвестиції", "Преміум" і "Регіон банк".

Саме цим фінустановам у якості покарання НБУ заборонив протягом місяця здійснювати валютні операції на міжбанку, пише Forbes.

Серед "винних" найбільшим є "Креді Агріколь", який займає 32-ю позицію в Україні з активами 6,5 млрд. грн. Його основним акціонером виступає французька банківська група Credit Agricole. У рекламній кампанії банк активно користується послугами актора Жерара Депардьє.

"Національний банк вважає готівковий обмінний курс нашого банку "не цілком коректним". Ми не розуміємо, яке відношення до цього має обмеження діяльності на міжбанку, тому звернулися до НБУ з проханням скасувати санкції щодо банку", - розповіла заступник голови правління фінустанови Євгенія Чемерис. Platinum Bank, який також "попав під роздачу" 5 вересня встановив у Києві найвищий курс долара на рівні 8,30 грн.

Варто зазначити, що спочатку в розхитуванні курсу підозрювалися банки, що отримали напередодні рефінансування регулятора в розмірі 3,8 млрд грн. Нібито ці фінустанови замість того, щоб кредитувати реальну економіку, левову частку отриманих грошей пустили на купівлю валюти.

Проте, як розповіло джерело Forbes в НБУ, майже всі кредити рефінансування одержали три держбанки, які також брали участь у спекулятивних угодах. Але регулятор утримався від санкцій проти цих банків. "Запроваджувати санкції проти держбанків, які працюють як філії НБУ, було б нерозумно", - говорить чиновник з Нацбанку. У підсумку покарати вирішили тих учасників ринку, які 5 вересня виставляли максимальні котирування на продаж готівкового долара.

