Перевірити зуби можна буде просто на вулиці

Масштабний флешмоб «На здоров’я», присвячений Міжнародному дню лікаря, пройде у Вінниці 29 вересня у рамках фестивалю «Вам – на здоров`я». Охочих запрошують приєднатися до грандіозного дійства та прийти на першу репетицію флешмобу, яка проходитиме біля фармакологічного корпусу медуніверситету 14 вересня о 17-й годині. Для участі у заході потрібно мати при собі білий халат і гарний настрій. Хореографом акції виступить Jozz.

А вже 29 вересня на площі ім. Василя Стуса вперше у Вінниці пройде грандіозний фестиваль «Вам - на здоров’я». Вінничанам розкажуть, як правильно надавати невідкладну медичну допомогу. Травматологи даватимуть поради, як надати людині першу допомогу при травмах. Також на фестивалі діятимуть майстер-класи «Школа гіпертоніка» та «Школа діабетика». Можна буде отримати консультації нарколога, фтизіатра та пройти діагностику на ВІЛ-СНІД.

Для жінок буде проведено майстер-клас із підтримки грудного вигодовування та продемонстровано техніку самообстеження молочних залоз. Під час фестивалю проходитиме семінар лікаря-гінеколога на тему репродуктивного здоров’я, де всім присутнім роздаватимуть контрацептиви.

Вінничани також зможуть стати донорами та добровільно здати кров у пересувній лабораторії для дітей онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Також буде представлено виставку фоторобіт онкохворих діток, під час якої волонтери збиратимуть гроші та проведуть доброчинний аукціон.

У рамках фестивалю також відбудеться презентація медичних закладів Вінниччини. А вінницькі стоматологи створять просто неба «Містечко здорової посмішки», де проведуть огляд та консультації по догляду за зубами.

У спортивному блоці фесту пройдуть майстер-клас із бойових мистецтв, показові виступи спортстменів, майстер-класи із паркуру, турнір із армспорту, богатирські розваги і фотовиставка «Спортивна Вінниця». Святкову атмосферу заходу подарують відомі музичні гурти міста.