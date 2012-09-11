На перехресті Пирогова-Блока-Литвиненко дозволили розвороти

айже тиждень вінничани-водії звикають до зміни руху на перехресті вулиць Пирогова, Блока та Литвиненко. Починаючи з 4 вересня для підвищення рівня безпеки дорожнього руху на цьому та на суміжних перехрестях були запроваджені зміни в організацію руху.

Ділянка дороги на перехресті вулиць Пирогова, Блока та Литвиненко є досить завантаженою. Особливо інтенсивний рух транспорту тут у «години пік», через що на цьому перехресті створювалися затори. Щоб вирішити цю проблему та зробити дорожній рух безпечнішим, спільними зусиллями ДАІ, комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» (СМЕД) та міського департаментом архітектури, містобудування та кадастру розроблено нову схему руху транспортних засобів на цьому перехресті. Підготовка нової схеми зайняла більш ніж три місяці.

В результаті, зміни відбулись на перехресті вулиць Пирогова та Маліновського. Тут влаштовано зону для розвороту по вулиці Пирогова зі сторони вулиці Литвиненка. Розвертатись тепер можна і на перехресті вулиць Пирогова та Келецької, якщо їхати в бік електромережі. Відповідно почав працювати і світлофор. Змінено також і виїзди з вулиць Блока та Литвиненка. На вулицю Пирогова з них відтепер дозволяється виїжджати тільки праворуч.

«Схема руху працює у тестовому режимі та є більш зручною для водіїв, - переконаний заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Павлінчук. – Наразі відслідковується кількість транспортних засобів, які перетинають перехрестя за добу і, можливо, в подальшому у схему буде внесено корективи».

Для того, аби водіям було зручніше звикати до нововведень, на перехресті нанесено дорожню розмітку та встановлено пластикові водоналивні огородження. З’явились тут і дорожні знаки, які добре видно у нічний час.​