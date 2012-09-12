Жонглювати вогнем будуть біля башти

У Вінниці біля башти у сквері Козицького учасники студії "451 градус по Фаренгейту" жонглюватимуть вогнем



Феєричне нічне фаєр-шоу розпочнеться у неділю, 16 вересня, о 20.00. Для організаторів це буде не просто черговий виступ перед вінничанами, вони ще й відзначатимуть першу річницю утворення своєї студії. Тож на свій ювілей глядачів сподіваються не розчарувати, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

На зустріч запрошують й інших "фаєрщиків" Вінниці. Обіцяють вогняні змагання, вдосталь безкоштовного гасу, призи за кращі виступи та різні смаколики.

- «451 градус за Фаренгейтом» - це команда людей, особистостей, які прагнуть створити яскраве шоу та внести у життя вінничан щось приємно шокуюче та незабутнє, - розказує один із організаторів Артемій Андрієвський. - Нас в студії поки троє. Спочатку гра з вогнем для нас була звичайним хобі, ми збирались разом, тренувались, весело гомоніли. А потім вирішили, що непогано було б створити студію вогню та виступати для публіки.

Нині «451 градус за Фаренгейтом» знають як студію, яка брала участь у фестивалі "Трипільське Коло", на Дні міста в Житомирі, на Днях Європи у Вінниці тощо.

- Рівень нашого вогняного шоу вже зараз вищий, ніж у численних і більш досвідчених київських театрах вогню, - впевнено заявляє Артемій Андрієвський.

Щоб переконатись у цьому на власні очі, варто завітати у неділю ввечері до башти.