Хлопець вкрав у рідної бабусі 7 тисяч гривень

Працівники міліції затримали крадія «зі стажем», жертвою якого стала рідна бабуся. Онук, який кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, викрав у літньої жінки всі її заощадження - 7 тисяч гривень, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До Шаргородського райвідділу міліції звернулася 77-річна жителька одного з сіл району з повідомленням про те, що у неї зі схованки зникла літрова банка з грошима. У тому, що її викрали, у бабусі не було сумнівів, адже вона її надійно заховала у піддашку господарської будівлі на власному подвір’ї.

Бабуся повідомила, що вона багато читала та чула про те, що всі літні люди ховають свої заощадження у майже однакових місцях, про які добре відомо навіть злодію-початківцю. Аби зберегти звої заощадження, які вона кілька років відкладала по копійчині з пенсії, та не стати жертвою злодіїв, жінка вигадала свій оригінальний спосіб збереження грошей.

Потерпілій навіть на думку не спадало, що людиною охочою її грошей, може бути рідний онук.

- 27-річний онук потерпілої кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння крадіжок, - розповів начальник Шаргородського райвідділу міліції Олександр Намакарський. - Це була у нього вже не перша судимість. Жив він у сусідньому селі з співмешканкою та час від часу навідувався до старенької бабусі. Про те, що того дня, коли пенсіонерка виявила крадіжку грошей, у неї в гостях був онук, жінка та працівники міліції дізналася від односельців. Вони бачили його на подвір’ї господарства пенсіонерки.

Коли на порозі будинку підозрюваного з’явилися працівники міліції, він одразу зізнався у крадіжці. Чоловік виправдовувався тим, що гроші йому потрібні на харчування. На роботу він ніде не може влаштуватися, а просити гроші у бабусі йому незручно.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка). Чоловікові загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.