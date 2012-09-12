Яким округам пощастило з кандидатами

Впродовж літа Вінницька облдержадміністрація провела низку тендерів на будівельні роботи вартістю 16,45 млн. грн. в округах, де балотуються губернатор Микола Джига і представники родини Калетніків.

Ці роботи фінансуються коштом державного бюджету і мають бути виконані в цьому році.

Відповідні дані у «Віснику державних закупівель» відшукав Тиждень.ua.

В окрузі №15, де балотується Джига, замовлено реконструкцію приміщення дошкільного дитячого закладу в с.Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району вартістю 1,30 млн грн. Раніше ОДА замовила добудову школи в селі Зведенівка Шаргородського району вартістю 10,39 млн грн.

В окрузі №18, де балотується народний депутат від Партії регіонів Григорій Калетнік, замовлено вибірковий ремонт дорожнього покриття вул.Щорса в м.Іллінці (1,95 млн грн.) і вул.Кірова в смт.Оратів (1,27 млн грн.).

А в окрузі №16, де балотується член Нацради з питань телебачення та радіо Оксана Калетнік, замовлено вибірковий капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Леніна в с.Лядова Могилів-Подільського району (1,54 млн грн.).

Окрім цих підрядів управління Вінницької ОДА цього літа провели тендери на ремонт доріг та тротуарів на території лікарні ім. М. І. Пирогова в м.Вінниці (1,54 млн грн.), реконструкцію з надбудовою другого поверху відділення термінової та планово-консультативної медичної допомоги (санавіація) в «Центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф», м.Вінниця (2,81 млн грн.) та завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Василівка Тиврівського району (1,52 млн грн.). По Тиврівському району балотуються екс-голова Верховного суду Василь Онопенко та нинішній голова Деснянської РДА в м.Київ Віктор Жеребнюк, який раніше був мером Жмеринки.