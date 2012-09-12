Прокурори мають претензії до міської юстиції
Вимагали зайві документи в партій
Прокуратурою м. Вінниці внесено подання начальнику міського управління юстиції у зв'язку із виявленими порушеннями вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Про це повідомила пресс-служба прокуратури Вінницької області.
А саме, під час легалізації професійних спілок та їх об’єднань, реєстрації політичних партій та їх структурних утворень, крім визначених законодавством документів безпідставно додатково вимагались й інші.
Допущені порушення призвели до неналежного порядку збору документів і свідчать про безвідповідальне ставлення до виконання службових обов’язків посадовими особами вказаного управління та відсутність належного контролю за роботою підлеглих працівників.