Прокурори мають претензії до міської юстиції

Прокуратурою м. Вінниці внесено подання начальнику міського управління юстиції у зв'язку із виявленими порушеннями вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Про це повідомила пресс-служба прокуратури Вінницької області.

А саме, під час легалізації професійних спілок та їх об’єднань, реєстрації політичних партій та їх структурних утворень, крім визначених законодавством документів безпідставно додатково вимагались й інші.

Допущені порушення призвели до неналежного порядку збору документів і свідчать про безвідповідальне ставлення до виконання службових обов’язків посадовими особами вказаного управління та відсутність належного контролю за роботою підлеглих працівників.

