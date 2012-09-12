Будівельника розчавило бетонною плитою

11 вересня о 14:30 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №29 смт Тростянець надійшло повідомлення про те, що на будівельному майданчику одного із виробничих підприємств стався прикрий випадок.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, під час розвантаження залізобетонних плит з вантажного автомобіля внаслідок падіння однієї з конструкцій загинув 26-річний чоловік.

Тіло загиблого відправлено на судово-медичну експертизу.

Обставини події з’ясовуються.