Вінницький майстер виграв Всеукраїнський турнір у Барі

У мальовничому містечку Бар вже п’ятий рік поспіль відбувся всеукраїнський шаховий турнір. Завдяки традиційно непоганим призам і гостинності організаторів (у першу чергу голови федерації шахів Барського району, директора місцевого УТОСу Анатолія Кобиля) географія та рівень учасників турніру щороку зростають.

Ось і на цей раз на змагання приїхали провідні шахісти з Вінницької, Хмельницької, Львівської, Тернопільської, Одеської і Житомирської областей, серед яких було 5 майстрів спорту і багато кандидатів у майстри з високим національним рейтингом. На старті зі 100-відсотковим результатом лідерство захопив Олег Поліщук (Хмельницька область).

Набирали також обертів наймолодший і найстарший учасники: віце-чемпіон Європи серед юнаків до 10 років Віктор Матвіїшен (Вінниця) і 80-річний майстер спорту СРСР Олег Мілютін (Одеси). Після 6 турів (усього їх було 9) з 5-очковим здобутком лідерство захопив молодий майстер ФІДЕ з Вінниці Володимир Вусатюк. Але у двох наступних партіях проти своїх ровесників зі Львова Олега Терлецького і Андрія Зазуляка він зміг набрати всього пів-очка і втратив лідируючі позиції.

Рейтинг-фаворит турніру – міжнародний майстер Микола Боднар (Вінниця) – програв в середині турнірної дистанції Олегу Терлецькому і був змушений наздоганяти лідерів. За тур до завершення пелетон очолили двоє львів’ян – Терлецький і Зазуляк. Але в останньому турі в Миколи Боднара з’явився шанс перетнути фінішну стрічку першим. Для цього йому було потрібно виграти у Андрія Зазуляка, який мав на пів-очка більше. І це у важкій боротьбі вдалося зробити. Головний конкурент тим часом зробив нічию – отже, по 7 очок набрали Микола Боднар і Олег Терлецький. Завдяки кращому турнірному коефіцієнту першим виявився саме вінничанин. Третім став Зазуляк.

Про силу турніру свідчить те, що міжнародні майстри Віктор Гудок (Вінниця) і Володимир Ревуцький (Житомир), а також віце-чемпіон України серед юнаків до 12 років, кандидат у майстри спорту Владислав Лукіянчук не змогли увійти до призової десятки.

До речі, переможець турніру Микола Боднар є не лише спортсменом високого рівня, але й директором ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, заслуженим тренером України, головою міської шахової федерації і виконавчим директором обласної федерації.