Еменесники врятували зі смоли телят

11 вересня о 16:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що в полі на колишній території асфальтного заводу в смт Браїлів двоє телят впали у яму зі смолою.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та за допомогою рятувальної мотузки витягли тварин із небезпечної пастки.