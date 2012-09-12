Міліціонерам на виборах допомагатимуть добровольці

З початком виборчої кампанії з 30 липня 2012 року у Вінниці вже прйошло 206 заходів політичного характеру.

Про це повідомила начальник ЦЗГ УМВС України у Вінницькій області Анна Олійник.

- Ми залучиди понад 400 правоохоронців, але на щастя не було ніяких порушень, - сказала Олійник. – Під час виборів міліціонери мають охороняти доставлені на виборчі діялнки бюлетені, а також забезепечувати охорону бюлетенів під час оставки з вибочих ділянок до окружних комісій.

У Вінницкій області діє 1668 виборчих дільниць. На кожній буде чергувати по два міліціонери.

- Якщо не вистачатиме кадрів, ми будемо залучати добровольців – членів громадських формувань. – продовжила Анна Олійник.