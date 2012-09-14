Впіймали педофіла, який напав на 10-річну дитину

Зловмисник, який намагався зґвалтувати десятирічну школярку, знову опинився за гратами. Після зустрічі з нападником дівчинка отримала важку психологічну травму. Вдруге чоловік відбуватиме покарання за скоєння аналогічного злочину.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники Чернівецького райвідділу міліції за лічені години затримали 43-річного зловмисника, який серед білого дня намагався зґвалтувати десятирічну школярку. П’ятикласниця близько першої години дня поверталася зі школи додому парковою зоною, коли ззаду на неї напав незнайомець та почав зривати з неї та з себе одяг. Дитині пощастило, що поруч проходила жінка, яка почула дитячий крик та прибігла на допомогу. Побачивши жінку, нападник вирвав в дитини мобільний телефон та втік з місця злочину.

За описом дитини та жінки працівники міліції склали портрет злочинця та розпочали пошуки зловмисника. Через кілька годин нападник вже давав покази у райвідділі міліції. Затриманим виявився 43-річний житель одного з сіл району. Чоловік раніше вже відбував покарання за скоєння аналогічного злочину.

Як розповів перший заступник начальника Чернівецького райвідділу міліції Анатолій Якимчак, затриманий відбув три роки покарання у місцях позбавлення волі. Його першою жертвою стала тринадцятирічна школярка, яка серед білого дня поверталась додому вздовж лісосмуги. Дівчині вдалося вирватися від нападника, який намагався її збезчестити.

І цього разу зловмисник не залишиться безкарним. Його затримали працівники міліції на вулиці одного з сіл району. Свою причетність до скоєння даного злочину чоловік заперечував, поки його не впізнала потерпіла дитина та жінка, яка стала випадковим свідком злочину. У скоєному затриманий зізнався та показав місце, де він сховав викрадений у школярки мобільний телефон.

За даним фактом порушені дві кримінальні справи, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх) та ч.1 ст.186 КК України (грабіж).

Зловмиснику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.