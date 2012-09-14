10 машин супутникового зв‘язку привіз Арсеній Яценюк

13 вересня у Вінниці перебував з візитом голова Ради об‘єднаної опозиції Арсеній Яценюк. він привіз 10 машин супутникового зв‘язку для трансляції свого виступу у регінах Вінниччини.

- Люди у районах часто позбавленні живої зустрічі зі своїми кандидатами. тому ми вирішили робити прямі включення з районів, а також транслювати свій виступ у Вінниці на ці районі, - сказав на прес-конференції у Вінниці Арсеній Яценюк.

Яценюк зауважив, що бюджте 2013 року повинен прийматися уже новою каденцією депутатів.

- Неприпустимо підвищувати мінімальну зарплату на 50 гривень и пишатися цим,- каже політик. - Тому ми пропонуємо, щоби витрати на Президента, Кабінет Міністрів, уряд був на рівні 2009 року. Це 12 мільярдів грвиень.Також пропонуємо одразу продати 13 державних резиденцій, продаж усього державного автопарку, продаж Кончи Заспи, на утримання якої йде кілька мільярдів гривень у рік.

Усі ці кощти Яценюк пропонує перенаправити на соціальні витрати.