Жінка вмерла від отруєння чадним газом … без вогню
11:00, 14 вересня 2012Вінниця
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Звідкіля узявся?
13 вересня о 10:15 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка від чергового швидкої допомоги надійшло повідомлення про загибель у власному домоволодінні місцевої мешканки 1937 року народження.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
За попередніми даними, жінка отруїлася чадним газом.
Ознак горіння в будинку не виявлено.
Обставини з’ясовують правоохоронці.
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