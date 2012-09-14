Жінка вмерла від отруєння чадним газом … без вогню

13 вересня о 10:15 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 міста Жмеринка від чергового швидкої допомоги надійшло повідомлення про загибель у власному домоволодінні місцевої мешканки 1937 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередніми даними, жінка отруїлася чадним газом.

Ознак горіння в будинку не виявлено.

Обставини з’ясовують правоохоронці.