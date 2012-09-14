Лікарів, яким не довірились 1,5 тис. пацієнтів, позвільняють?

У Києві та в чотирьох областях українці тепер можуть самостійно обрати собі сімейного та дільничого лікарів, які їм подобаються, йдеться у сюжеті ТСН.

У поліклініках столиці, а також Київської, Дніпропетровської, Донецької та Вінницької областей розпочалися справжні вибори з агітацією та обіцянками.

Голосування продовжиться до 30 вересня. Щоб проголосувати за обраного медика, який стає вашим дільничим або сімейним лікарем строком на один рік, необхідно заповнити реєстраційну картку та вкинути її, як бюлетень, в урну.

До цього у поліклініках була тиша, а тепер один поперед одним медики пропонують і цілодобове лікування, і лікарняний, і, навіть, номер особистого мобільного у випадку загострення хвороби. На таке лікарі йдуть, оскільки їм треба набрати не менше півтори тисячі голосів, тобто, пацієнтів.

За кожного понаднормового пацієнта будуть доплачувати. Обіцяють зарплати до 6 тисяч гривень, але якщо робота буде якісна. Водночас медика штрафуватимуть, якщо він прогледить хворобу, особливо тяжку. Якщо ж лікар не набирає півтори тисячі пацієнтів, то до його професіоналізму виникнуть великі запитання.

"Якщо люди його не хочуть, то нехай перенавчається. Інакше, дійсно, звільнення", - запевнив президент ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

У разі, якщо ця система і справді викличе серед лікарів здорову конкуренцію, від якої виграють пацієнти, то вибори медиків стануть всеукраїнськими.