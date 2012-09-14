"Вінницягаз" придбав Дмитро Фірташ

Компанія олігарха Дмитра Фірташа "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 22,059% акцій компанії "Вінницягаз".

"Газтек" заплатив за пакет 3 млн гривень, при початковій ціні у 1,5 млн гривень, повідомляє "Українська правда".

Також на 22,059% акцій "Вінницягазу" претендувало ТОВ ІК "Фінлекс-Інвест", однак після 28 кроків підвищення ціни воно відмовилося від боротьби.

Нагадаємо,13 вересня компанія "Газтек" придбала 26% акцій ПАТ "Тисменицягаз", 10 вересня 25,8% акцій ПАТ "Сумигаз", 7 вересня 26% акцій ПАТ "Луганськгаз", 6 вересня 25% акцій ПАТ "Запоріжжягаз", 5 вересня 26% акцій ПАТ "Дніпропетровськгаз", 4 вересня - 25% акцій "Севастопольгазу".

Також 30 серпня "Газтек" також переміг і у конкурсі з продажу 25% ПАТ "Івано-Франківськгаз", запропонувавши 33,35 млн гривень при стартовій ціні 32,6 млн гривень.

Як повідомлялося, нещодавно "Газтек" відкрив у "Надра Банку" кредитну лінію 250 млн гривень.

"Газтек" і "Надра Банк" контролюються бізнесменом Дмитром Фірташем. Офіційно, "Газтек" претендує на покупку пакетів більше 10 обл- та міськгазів.