Господарів найзразковіших садиб нагородили гойдалками

Підбито підсумки щорічного п’ятого міського конкурсу «Зразкова садиба-2012». До участі у ньому до Асоціації органів самоорганізації населення протягом двох місяців було подано 147 заявок. Конкурсна комісія визначила 22 найкращі приватні будинки практично в кожному мікрорайоні міста. Їхні господарі отримають подарунки.

А головними переможцями конкурсу, які вже отримали у якості призів сучасні гойдалки, стали мешканка Старого Міста Тетяна Чекурда (вул. Ковпака, 10) і Юлія Прокопчук, яка проживає на П’ятничанах (І.Богуна, 24/1).

14 вересня під час традиційного об’їзду території Вінниці міський голова Володимир Гройсман разом із заступниками, начальниками управлінь і журналістами завітав до садиби однієї з головних переможниць конкурсу – Тетяни Чекурди. Гостям сподобався і ладний будинок, і квітуча присадибна територія, і міні-фонтан із затишною альтанкою. Але особливо – чудові фігурки з дерева, зроблені руками мешканців, які розташовані просто неба, Як розповіла Тетяна Чекурда, їхня родина не готувалась спеціально для участі у конкурсі. Просто вироби з дерева – хобі, яким подружжя активно захоплюється приблизно два роки.

– Мій чоловік дуже любить працювати з деревом. Ось цей маленький будиночок від зробив буквально за 3 дні. Трохи допомагала прикрашати територію дочка, яка закінчила інститут декоративно-прикладного мистецтва, а зараз навчається в Академії мистецтв, – каже Тетяна Чекурда. – Для виготовлення фігурок з дерева не потрібно багато грошей. Головне, щоб був час і бажання цим займатися.

За словами Тетяни Чекурди, гарно облаштована присадибна територія – не лише для того, щоб вразити гостей. Господиня щоранку тут відпочиває, насолоджується власними творами декоративно-прикладного мистецтва.