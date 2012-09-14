Слінгомами вперше зберуться разом

У рамках Міжнародного тижня слінгоносіння, від арки Центрального парку і до скверу Козицького 14 вересня зі слінгами крокуватимуть вінницькі матусі. Організувати таку акцію вирішила вінницька громадська організація «Територія мам», повідомляє Вінниця‘ОК.

Слінг, або по-народному «кенгурушка», – слово з англійської означає перев’язка. Це чудова альтернатива дитячому візочку і надійний помічник для матусь. Прихильники слінгоносіння кажуть, що для дитини це дуже корисно, адже вона постійно перебуває у материнських обіймах. Для популяризації слінгів у світі зараз проходить Міжнародний тиждень слінгоносіння.

- Психологи стверджують, що немовля виросте спокійним і впевненим у собі, якщо його носити на руках, а завдяки слінгам це стало зручно, - розповідає голова вінницької громадської організації Валентина Ткачук.

До участі у зустрічі та параді матусь, який розпочнеться о 17-ій годині біля головного входу у Центральний парк, запрошуються усі бажаючі – хто користувався слінгами, користується зараз, або планує робити це у майбутньому.