"Вишенку" закільцюють до кінця року

До завершення 2012 року буде повністю закільцьовано мікрорайон «Вишенька». Магістральні вулиці Келецьку і Барське шосе з’єднають дорогою для автомобільного транспорту, а також покладуть рейки для трамвайного руху.

Про це повідомив 14 вересня Вінницький міський голова Володимир Гройсман під час традиційного об’їзду території міста. За його словами, роботи щодо закільцювання Вишеньки йдуть нормально, згідно графіків.

– Але поки що трамваї будуть розвертатися, як і раніше. Утім, ми плануємо, що вже наступного року трамваї на Вишенці їздитимуть по колу – з Барського шосе на Келецьку, – підкреслив Володимир Гройсман.