8-метровий рушник створювали 45 вишивальниць

У світлиці Вінницького обласного центру народної творчості з 6 по 20 вересня триває виставка рушників "Вишивана доля Вінниччини". На ній кожн район Вінницької області представив 25 рушників. Презентація вишитих робіт проходила під час V Обласного фестивалю народної творчості "Скарби Поділля".

Кожен рушник має свій розмір, кольорову гаму, орнамент. І над кожним з ним трудилась найвправніші вишивальниці кожного району. З-поміж найкращих майстринь у ВОЦНТ виділяють: Вікторію Кубаль (з Крижопільського району), Любов Вальчевську (з Козятинського району), Світлану Книш (з Немирівського району), Олену Штифурко, Світлану Кройтор (з Томашпільського району), Антоню Кирилюк (з Мурованокуриловецького району), Віру Стоян (з Піщанського району), Марію Гоцуляк (з Могилів-Подільського району), Євдокію Мазур (з Тульчинського району), Олену Юрчак (з Тиврівського району),

Надію Мулько (з Чечельницького району), Юлію Михайлюк (з Шаргородського району).

Виставка організована у рамках однойменної культурно-мистецької акції, яка розпочалась у 2009 році. Тоді з лютого по серпень вишивальниці кожного району працювали над восьмиметровим Подільським рушником "Вишивана доля Вінниччини", повідомляє сайт "Моя Вінниця".

- Він оздоблений сакральними знаками, символами рідного краю і деревом життя із 27-ма квітками, що відповідає кількості адміністративних центрів Вінницької області, - розповідає заввідділом народної творчості ВОЦНТ Любов Гричанюк. - Усього над ним потрудилось 45 вишивальниць під керівництвом автора ескізу, заслуженого майстра народної творчості України Галини Іванівни Данилюк.

Вхід на виставку вільний.