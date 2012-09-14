Із "Запорожця" вкрали 40 тисяч

13 вересня в м. Вінниця скоєно крадіжку грошей з автомобіля.

Про це повідомляє управління ДАІ УМВС України у Вінницькій області.

13 вересня до першого відділу Вінницької міліції звернувся 39-річний вінничанин з заявою про крадіжку. Чоловік повідомив про те, що в період часу з 14 години 9 вересня по 11 годину 10 вересня на території одного з підприємств міста, з його службового автомобіля «ЗАЗ Славута» скоєно крадіжку грошей в сумі 40 тис. гривень.

По даному факту вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Матеріали направлоно в прокуратуру міста в порядку ст. 97 КПК України.