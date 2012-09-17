Вінничани почали скупляти більше харчів

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на території Вінницької області, у січні-червні 2012р. був на 10,3% більшим рівня січня-червня 2011р. і становив 3758,3 млн. грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Через мережу роздрібної торгівлі підприємств у січні-червні 2012р. було продано споживчих товарів на суму 3653,8 млн. грн., що у порівнянних цінах на 10,3% більше січня-червня попереднього року.

У структурі товарообороту роздрібної торгівлі підприємств зросла частка продажу непродовольчих товарів. У січні-червні 2012р. їхня питома вага становила 69,0%, що на 1,2% більше січня-червня попереднього року.

Обсяг продажу продовольчих товарів за цей період у порівнянних цінах збільшився на 7,1% і становив 1132,7 млн. грн.