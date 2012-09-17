Мажоритарник Кучер "заробив" попередження від ЦВК

У п’ятницю, 14 вересня, своєю Постановою № 913 ЦВК винесла попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Кучеру Миколі Івановичу.

На Кучера Центрвиборчкому напередодні поскаржився суперник Кученра по округу кандидат у народні депутати України Володимир Волковський. Він до своєї скарги додав судові рішення, завірені належним чином, щодо визнання дій кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Кучера Миколи Івановича такими, що порушують Закон України "Про вибори народних депутатів України".

У постанові, зокрема, йдеться про таке.

«На підставі частини другої статті 111 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) та пункту 6.8 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 31 липня 2012 року № 133, вказану скаргу було повернуто суб’єктові звернення зі скаргою у зв’язку з невідповідністю її оформлення вимогам статті 110 Закону та розділу 6 зазначеного Порядку.

Разом з тим, частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Дослідивши матеріали, додані до вищезазначеної скарги, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2012 року № 147 Кучера Миколу Івановича зареєстровано кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17, який балотується у порядку самовисування.

Згідно з частиною першою статті 70 Закону кандидати у народні депутати України мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

Водночас частиною восьмою статті 74 Закону розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

Постановою Вінницького окружного адміністративного суду від 8 вересня 2012 року встановлено, що кандидатом у народні депутати України Кучером М.І. здійснено передвиборну агітацію із порушенням частини восьмої статті 74 Закону, у зв’язку з цим, зазначеним рішенням суду його дії, що полягають у розміщенні матеріалів передвиборної агітації на будівлі автовокзалу в смт. Теплик, визнано такими, що порушують Закон.

Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 12 вересня 2012 року постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 8 вересня 2012 року залишено без змін.

Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого процесу визначено статтею 175 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини третьої статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172 – 175 цього Кодексу, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Частиною дев’ятою статті 177 вказаного Кодексу передбачено, що судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

Отже, вищевказана ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду набрала законної сили 12 вересня 2012 року та не підлягає оскарженню.

За змістом частини сьомої статті 112 Закону виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

Згідно з частиною першою статті 61 Закону Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у депутати.

Пунктом 5 частини другої вказаної статті Закону визначено, що попередження оголошується у разі порушення, зокрема, кандидатом у депутати, обмежень щодо проведення передвиборної агітації.

Відповідно до частини третьої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Кучеру Миколі Івановичу попередження за порушення встановлених Законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 19 частини другої статті 30, частин першої – третьої, шостої статті 61, частини восьмої статті 74, частини сьомої статті 112 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, частиною п’ятою статті 14, частинами п’ятою, шостою статті 15, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію",

Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Кучеру Миколі Івановичу попередження за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України".

2. Копію цієї постанови надати кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 Кучеру М.І.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії".