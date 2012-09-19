Будинок-інтернат сплатив зайвих 90 тис. грн

09:13, 19 вересня 2012
Вінниця
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Через помилку бухгалтера

Прокурором Тиврівського району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 КК України відносно головного бухгалтера Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю. Посадовець неправильно визначала розміри тарифів за користування електроенергією мешканцями гуртожитку закладу.

Повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Внаслідок цього енергопостачальній організації зайво сплачено 89 тисяч гривень бюджетних коштів.

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