Будинок-інтернат сплатив зайвих 90 тис. грн
09:13, 19 вересня 2012Вінниця
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Через помилку бухгалтера
Прокурором Тиврівського району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 КК України відносно головного бухгалтера Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю. Посадовець неправильно визначала розміри тарифів за користування електроенергією мешканцями гуртожитку закладу.
Повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Внаслідок цього енергопостачальній організації зайво сплачено 89 тисяч гривень бюджетних коштів.
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