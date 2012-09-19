Щасливі українці з реклами ПР виявилися американцями

Життєрадісні обличчя на білбордах Партії регіонів, якими увішана вся країна, насправді не мають жодного відношення до українців, повідомляє tsn.ua.

Як з’ясувало видання “Главное”, ілюстрація “щасливого сімейства у трьох поколіннях” з лінійки бордів “Від стабільності – до добробуту”, зберігається в головному офісі компанії Shutterstock, розташованому у США за адресою Images LLC, 60 Broad Street, 30th Floor, New York, NY 10004, USA.

Обійшлася “велика родина з дітьми в будинку” Партії регіонів зовсім недорого, як для провідної політичної сили, – 100 доларів за скачування з сайту www.shutterstock.com одного зображення будь-якого формату.