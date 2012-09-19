12,4 млн. вінничан пересіли з маршруток на електротранспорт

За січень – серпень 2012р. міським електротранспортом скористалося 86,8 млн. вінничан та гостей міста.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Тролейбусним транспортом за вісім місяців поточного року перевезено 45,9 млн. пасажирів, а трамвайним – 40,9 млн.

Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 188,2 та 167,8 млн. пас. км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем – серпнем 2011р. зросли на 17,1%.