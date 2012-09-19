Вже є кандидати на участь у наступній Олімпіаді

Лише нещодавно закінчилася Олімпіада у Лондоні, а у Вінницькій школі вищої спортивної майстерності(ШВСМ) вже почали готувати кандидатів на участь на наступних Олімпійських іграх у Ріо-Де-Жанейро (Бразилія) 2016 року.

Потенціал у школи – неабиякий. Недарма цього року вихованці цієї школи встигли здобути 6 золотих, 3 срібні і 14 бронзових нагород на європейських і всесвітніх змаганнях та близько 200 медалей різного ґатунку на всеукраїнських чемпіонатах. До речі, серед учнів ШВСМ – вінницька учасниця Олімпіади-2012 Ольга Яковенко, ас спортивної ходьби.

– ШВСМ є лідером серед спортшкіл області за кількістю нагород на престижних змаганнях всеукраїнського і міжнародного рівня. Причому ці медалі в основному здобуті на дорослих чемпіонатах і Кубках України, і у меншій мірі – на молодіжних і юніорських першостях, – каже заступник директора Вінницької ШВСМ Олена Бех. – Маємо потенційних кандидатів на участь в наступній Олімпіаді. Непогані шанси взяти участь у Іграх-2016 мають наші вихованці Олександра Сидоренко (бокс), Ольга Яковенко, Олександр Романенко, Михайло Книш, Андрій Ковенко (всі – легка атлетика), кілька провідних веслувальників тощо.

Довідка “УНІАН”. Вступити до ШВСМ можуть лише спортсмени з розрядом не нижчим за кандидата у майстри спорту. В основному це члени, кандидати і резерв національних збірних України. Діє 7 відділень: боксу, греко-римської боротьби, велоспорту, веслування на байдарках і каное, легкої атлетики, кульової стрільби і легкої атлетики. Усі вони знаходяться у Вінниці, філій у районах у ШВСМ немає.

