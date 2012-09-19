Вінницькі опозиціонери обурені жеребкуванням по складу ДВК

Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї постанови «Про порядок проведення жеребкування з включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з проведення виборів народних депутатів», яка була прийнята 17 травня 2012 року.

Йдеться про те, щоб провести одне жеребкування відразу для всіх комісій.

- Після ухвалення відповідної постанови ЦВК дільничні комісії не витрачатимуть час на визначення власного складу, і це означає, що виборчий процес триватиме без перешкод, – цитує народного депутата від ПР Владислава Забарського сайт Вінницької обласної організації ПР.

Отож, у жеребкуванні візьмуть участь 82 партії, суб'єкти виборчого процесу. Для участі у виборчкомах вже зареєструвалися від 4 до 49 кандидатів у члени комісій з різних партій.

Тим часом опозиція вимагала проведення жеребкувань на кожній дільниці.

Регіонали таку вимогу вважають абсурдною Їхні аргументи такі: на кожному окрузі працює, як правило, 191 дільниця. Якщо взяти середню кількість суб'єктів виборчого процесу (108) і середню кількість дільниць (191), то для жеребкувань, які прагнуть провести їхні опоненти на кожній дільниці, знадобиться 20 628 хвилин копіткої роботи або, в середньому, 14 днів.

У разі прийняття такого регламенту терміни формування комісій будуть зірвані. Навіть якщо допустити удвічі менше число суб'єктів процесу і кількість їх пропозицій, то знадобиться 3,5 доби безперервної роботи ЦВК і окружкомів, і до 21 вересня 2012 року, як того вимагає закон про вибори, виборчкоми сформовані ще не будуть. Відтак, вважають у ПР, пропозиції опозиціонерів спрямовані на зрив виборів.

Тим часом «калькуляцію» владної партії слабким аргументом вважають у Вінницькій обласній організації ВО «Свобода», контра разом з «УДАРом» Віталія Кличка найбільше постраждала після жеребкування за такою ж схемою, коли визначався склад окружних виборчих комісій.

Нагадаємо, ці партії не отримали представництва в окружкомах. Натомість більшість їхніх членів - представники маловідомих, або навіть технічних партій.

Як повідомив УНІАН-Вінниччина голова Вінницької міськорганізації ВО «Свобода» Володимир Базелюк, націоналісти обурені таким підходом до визначення складу ДВК і вважають запропонований спосіб жеребкування технологією з підготовки владою тотальних фальсифікацій результатів парламентських виборів.

- Спосіб, в який було проведено жеребкування включення кандидатур до складу ОВК, «Свобода» вважає неправомочним, і ми оскаржували його результати в суді. Бо в результаті жеребкування до складу ОВК увійшли партії, які не мають кандидатів у більшості округів, висунули по кілька мажоритарників, а представництво отримали в усіх ОВК. Ми розуміємо, що можливості перекрити всі округи, а тим більше дільниці, у таких партій немає. Тому на їхні місця прийдуть представники провладних партій для того, щоб фальсифікувати вибори, - каже Володимир Базелюк. – Масштаби майбутніх фальсифікацій вже можна оцінити з огляду на те, як відбувається розстановка людей в окружвиборчкомах, і таке ж, я думаю, повториться на дільницях.

Що ж до нестачі часу для проведення жеребкування по кожній ДВК, то свободівець навів приклад місцевих виборів 2010 року, коли ЦВК спромоглася провести жеребкування за два дні.

Пан Базелюк вважає, що прогнозований склад дільничних комісій ставить під сумнів і сам процес голосування, позаяк «одностайні» ДВК своїм голосуванням запросто видворятимуть неугодних спостерігачів з приміщення дільниць.