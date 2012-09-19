Багатодітні, старенькі і п’яниці – найстрашніші «палії»

Керівництво Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій та влада Тростянецького району на спільній нараді обговорили основні напрямки забезпечення пожежної безпеки та порядок проведення комплексного відпрацювання, що буде проходити до 21 вересня.

Сигналом для таких заходів став ріст пожеж на території району, що склав 240 відсотків в порівнянні з 2011 роком.

Про це повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

З досвіду минулих років визначено, що найбільшу небезпеку складають оселі самотніх громадян похилого віку, багатодітних сімей, родин, в котрих зловживають спиртними напоями. Тому інспекторами буде звертатися особлива увага до помешкань людей, яких віднесено до так званої «групи ризику».

«На меті відпрацювання є запобігання виникнення пожеж та загибелі людей, шляхом проведення широкого інформування населення, щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Адже їх відсутність є основним показником нашої роботи», - такими словами закінчив нараду начальник Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області Ігор Рихліцький.