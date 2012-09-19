З 7-го поверху випала першокурсниця аграрного університету

У гуртожитку №2 Вінницького Аграрного університету 18 вересня з балкону випала студентка-першокурсниця. На місці події були вінницькі тележурналісти, проте коментувати подію проректор Оксана Скоромна відмовилася, пловідомляє Вінниця‘ОК.

Анонімно про те, що сталося, погодилися розповісти студенти, котрі проживають у цьому ж гуртожитку. Вони бачили, як увечері, коли мало статися нещастя, дівчина перебувала у нетверезому стані. Згодом, за словами очевидців, вона пішла «провідати» свого хлопця, але той, побачивши в якому стані дівчина, відправив її. Тоді їй заманулося вийти на балкон 7-го поверху. Хтось побачив це і хотів зупинити студентку. Проте, за словами її знайомих, усе сталося настільки швидко, що затримати дівчину не змогли.

Чи це була спроба самогубства, чи звичайна необережність – з’ясовує міліція. Поки триває розслідування справи, від коментарів правоохоронці теж утримуються.