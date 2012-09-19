Вінницькі юннати – найспортивніші в Україні!

Фінішував Всеукраїнський конкурс учнівський «За здоровий спосіб життя», який проводило Міністерство освіти, науки, молоді і спорту. У категорії «позашкільні навчальні заклади» перше місце виборола Вінницька обласна станція юних натуралістів.

Це невипадково, адже окрім проведення обласних тематичних конкурсів і класних інноваційних методичних розробок, директор СЮН Ольга Драгомирецька усіляко дбає про фізичне здоров’я і гарт своїх працівників і вихованців. Причому не лише за допомогою організації регулярних юннатівських походів.

Ще 2 роки тому у підвалі станції площею 90 кв. м. зробили капітальний ремонт і обладнали там справжнє спортивне містечко. Тут і шведська гірка, і лікувальна дошка Євмінова, і коштовний велотренажер, і «бігова доріжка», і зала для гри у настільний теніс.

Діти приходять сюди в основному на перерві заняття, дорослі – після завершення трудового дня. На території СЮН також знаходиться турнік, місце для гри у бадмінтон та великий майданчик (на території дендрарію), складений з плиток двох кольорів, – для гри у настільні логічні ігри (шашки та рендзю). А влітку, коли дослідна ділянка юннатів покривається снігом, на ній починаються ... лижні перегони.

– Хоча 21 вересня мені і виповнюється 65 років, але я не мислю свого життя без спорту. Так було протягом всього життя, – каже Ольга Драгомирецька. – У молодості я займалася баскетболом, була майстром спорту з настільного тенісу, у 1965–1972 роках входила до збірної України. Веду здоровий спосіб життя: не палю, не п’ю, по мірі можливості роблю ранкову зарядку, люблю рухливі ігри та заняття. Цього року на засіданні нашої педради весь колектив одноголосно підтримав пропозицію вести здоровий спосіб життя – і у навчальний, і у вільний час. Наші учні мають можливість займатися спортом і на території станції, а також регулярно ходять у пізнавально-експедиційні походи, якими насичені навчальні програми практично усіх гуртків. Лише у травні та червні наші вихованці ходили у 200 походів!