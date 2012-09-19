Спалене листя та сміття обійдеться вінничанам у 1700 гривень
Восени дадуть безкоштовний транспорт
На території міста Вінниці заборонено спалювати опале листя та сміття. Про такі факти вінничан просять повідомляти в диспетчерську службу міської ради за телефоном 15-60 та викликати мобільну групу у складі працівників міліції, виконавчого комітету міської ради, МНС, екологічної інспекції.
Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ Вінницької міської ради.
Міська інспекція з контролю за благоустроєм та санітарним станом штрафуватиме вінничан, які спалюватимуть листя. Розмір штрафу становить від 340 до 1700 гривень.
Для вирішення проблеми утилізації опалого листя в осінній період додатково виділять автотранспорт, який безкоштовно вивозитиме листя з приватного сектору в день вивозу побутових відходів.