П‘ять вінницьких зубрів переїдуть жити на Волинь

П'ять вінницьких зубрів відвезуть на Волинь. Про це на черговій прес-конференції повідомив начальник Вінницького обласного управління лісового господарства Анатолій Бондар.

- Волинська область мала купувати тварин закордоном, ми запропонували вінницьких тварин, - сказав Анатолій Бондар. - Волинська область уже вдруге бере тварин у нашій області.

Поки кількість зубрів, які переїдуть, уточнюється. За словами Анатолія Бондара, швидше за усе це буде п’ять особин.

Нині на території Вінницької області перебуває 94 зубри. Це третина загальної кількості цих тварин в Україні, повідомляє Моя Вінниця.

В облуправлінні кажуть, що на Вінниччині така кількість зубрів значно перевищує нормативи, бо на 1000 гектарах землі має проживати 4-5 тварини.