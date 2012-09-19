Вінничани купили 2520 iPhone'ів

За підрахунками мобільних операторів, нині в українських мережах обслуговуються близько 300 тисяч власників iPhone.

При цьому Київ міцно зайняв місце лідера за регіональним розподілом iPhone в Україні. Але й у Вінниці власників iPhone практично в три рази більше, ніж у Рівному, Житомирі чи Луцьку:

Київ - 121740

Дніпропетровськ - 57120

Донецьк - 20880

Львів - 20790

Харків - 16020

Одеса - 12330

Крим - 9990

Запоріжжя - 5040

Луганськ - 4920

Полтава - 3510

Черкаси - 3120

Миколаїв - 3060

Івано-Франківськ - 2550

Вінниця - 2520

Суми - 2340

Хмельницький - 2220

Тернопіль 1800

Херсон - 1740

Чернівці - 1620

Чернігів - 1590

Кіровоград - 1470

Закарпатті - 1410

Рівне - 810

Житомир - 810

Луцьк - 600

Зазвичай пік продажів iPhone припадає на осінь-зиму. В середньому в Україні продаються близько 220 таких телефонів щоденно, повідомляє Зотов-Ньюз.

З урахуванням середньої ціни на iPhone у розмірі 5 тис. грн, українці витрачають в день на покупку цих апаратів близько 1,1 млн. грн або 400 млн. грн щорічно.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація iPhone 5. Новинка вирізняється кількома функціями, що полегшують роботу з соціальними мережами. Зокрема, оновлений помічник Siri дозволить за допомогою голосової команди оновити статус у Facebook або опублікувати фотографію. У нового iPhone новий корпус завтовшки 7,6 мм з анодованого алюмінію, що на 18 відсотків тонше і на 20 відсотків легше в порівнянні з iPhone 4S.