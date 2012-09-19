Вінничани купили 2520 iPhone'ів

16:39, 19 вересня 2012
Вінниця
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Випередили Суми, Хмельницький, Тернопіль

За підрахунками мобільних операторів, нині в українських мережах обслуговуються близько 300 тисяч власників iPhone.
При цьому Київ міцно зайняв місце лідера за регіональним розподілом iPhone в Україні. Але й у Вінниці власників iPhone практично в три рази більше, ніж у Рівному, Житомирі чи Луцьку:

    Київ - 121740
    Дніпропетровськ - 57120
    Донецьк - 20880
    Львів - 20790
    Харків - 16020
    Одеса - 12330
    Крим - 9990
    Запоріжжя - 5040
    Луганськ - 4920
    Полтава - 3510
    Черкаси - 3120
    Миколаїв - 3060
    Івано-Франківськ - 2550
    Вінниця - 2520
    Суми - 2340
    Хмельницький - 2220
    Тернопіль  1800
    Херсон - 1740
    Чернівці - 1620
    Чернігів - 1590
    Кіровоград - 1470
    Закарпатті - 1410
    Рівне - 810
    Житомир - 810
    Луцьк - 600

Зазвичай пік продажів iPhone припадає на осінь-зиму. В середньому в Україні продаються близько 220 таких телефонів щоденно, повідомляє Зотов-Ньюз.

З урахуванням середньої ціни на iPhone у розмірі 5 тис. грн, українці витрачають в день на покупку цих апаратів близько 1,1 млн. грн або 400 млн. грн щорічно.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація iPhone 5. Новинка вирізняється кількома функціями, що полегшують роботу з соціальними мережами. Зокрема, оновлений помічник Siri дозволить за допомогою голосової команди оновити статус у Facebook або опублікувати фотографію. У нового iPhone новий корпус завтовшки 7,6 мм з анодованого алюмінію, що на 18 відсотків тонше і на 20 відсотків легше в порівнянні з iPhone 4S.

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