Вінничани купили 2520 iPhone'ів
Випередили Суми, Хмельницький, Тернопіль
За підрахунками мобільних операторів, нині в українських мережах обслуговуються близько 300 тисяч власників iPhone.
При цьому Київ міцно зайняв місце лідера за регіональним розподілом iPhone в Україні. Але й у Вінниці власників iPhone практично в три рази більше, ніж у Рівному, Житомирі чи Луцьку:
Київ - 121740
Дніпропетровськ - 57120
Донецьк - 20880
Львів - 20790
Харків - 16020
Одеса - 12330
Крим - 9990
Запоріжжя - 5040
Луганськ - 4920
Полтава - 3510
Черкаси - 3120
Миколаїв - 3060
Івано-Франківськ - 2550
Вінниця - 2520
Суми - 2340
Хмельницький - 2220
Тернопіль 1800
Херсон - 1740
Чернівці - 1620
Чернігів - 1590
Кіровоград - 1470
Закарпатті - 1410
Рівне - 810
Житомир - 810
Луцьк - 600
Зазвичай пік продажів iPhone припадає на осінь-зиму. В середньому в Україні продаються близько 220 таких телефонів щоденно, повідомляє Зотов-Ньюз.
З урахуванням середньої ціни на iPhone у розмірі 5 тис. грн, українці витрачають в день на покупку цих апаратів близько 1,1 млн. грн або 400 млн. грн щорічно.
Нагадаємо, 12 вересня відбулася презентація iPhone 5. Новинка вирізняється кількома функціями, що полегшують роботу з соціальними мережами. Зокрема, оновлений помічник Siri дозволить за допомогою голосової команди оновити статус у Facebook або опублікувати фотографію. У нового iPhone новий корпус завтовшки 7,6 мм з анодованого алюмінію, що на 18 відсотків тонше і на 20 відсотків легше в порівнянні з iPhone 4S.